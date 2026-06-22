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Gündem Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı
Gündem

Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı

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Haymana Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı

CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye katıldı. Koç'un rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Erdoğan, partisine katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a rozetini taktı, fotoğraf çektirdi.

Haymana Belediye Başkanı Koç, Kalecik ve Gölbaşı belediye başkanları ile birlikte CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edilen isimler arasındaydı.

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