TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci başladı: Sosyal konut başvuruları nasıl yapılacak, şartları neler?

Fransız dergisi Le Point "Avrupa Erdoğan’sız adım atamıyor!" Kimse ona söz söyleyemiyor

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Murat Kurum paylaştığı video ile vatandaşları uyardı: 500 bin konut projesinde başvurular başlıyor!

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: “İsrail’den talebimiz…”

Okuyunca kahkaha atacaksınız! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

İstemezükçü kafa Togg’a da taktı
Popüler kültürün dayattığı güzellik algısı canından ediyordu! Ameliyat kabusa döndü
Gündem

Popüler kültürün dayattığı güzellik algısı canından ediyordu! Ameliyat kabusa döndü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Popüler kültürün dayattığı güzellik algısı canından ediyordu! Ameliyat kabusa döndü

Kapitalist sistemin sanat araçları eliyle kadınlara dayattığı tekdüze güzellik algısı yine facia ile sonuçlanacaktı. Kayseri’de yaşayan ses sanatçısı Songül Oğuz, geçirdiği estetik ameliyat nedeniyle enfeksiyon kaparak adeta kabusu yaşadı.

Kayseri'de yaşayan ses sanatçısı Songül Oğuz, 23 Nisan’da kentte bulunan Özel Dünyam Hastanesi'nde yağ aldırma ve karın gerdirme operasyonu geçirdi. 

Ameliyattan sonra vücudundaki ağrıları bir türlü dinmeyen Oğuz, iddiaya göre 2 ay sonra yeniden enfeksiyonlu bir şekilde ameliyata alındı. Sonrasında durumu daha da kötüye giden Oğuz'un karnındaki ameliyat yarası açılarak iltihap akıntıları durdurulmaya çalışıldı. Durumu daha da kötüleşen Oğuz doktoru ile görüştü.

'ÖLEBİLİRDİN' DİYEREK SORUMLULUK ALMADILAR

Doktordan ‘ölebilirdin' şeklinde cevap aldığını ve hastanenin sorumluluğu kabul etmediğini söyleyen Oğuz, hukuk mücadelesi başlattı. Hem çalışamadığı için hem de günlük hayatındaki işleri yerine getiremediği için mağdur olduğunu söyledi.

Yaşadığı durumun psikolojisini de bozduğunu söyleyen Oğuz, "Ameliyattan sonra vücudum farklı reaksiyonlar gösterdi. 2 ay sonra tekrar ameliyata alındım enfeksiyonlu bir şekilde. Normalde 1 yıl hiçbir şekilde yapılmaması gereken bir ameliyatı 2 ay sonra tekrar yaptılar. Sonrasında da karnımda bir kitle oluştu. Şu an tamamen hareket kısıtlılığım var. Normal yaşantıma devam edemiyorum. Şu an yargı sürecindeyiz ve devam ediyor. Ben hem yetkili mercilerden hem de Sağlık Bakanlığı yetkililerinden bu durumla ilgili gerekenin yapılmasını istiyorum. Çünkü büyük bir mağduriyetim var. Hayata karşı yaşam enerjim bitti. Hareket kısıtlılığım var ve kendimi ifade edemiyorum. Bu psikolojimi de alt üst etti. Çalışamıyorum da zaten. Gelen teklifleri değerlendiremiyorum. Tamamen hayatım alt üst oldu” dedi.

GÜNLÜK HAYATINI BİLE İDAME ETTİREMİYOR

Songül Oğuz'un avukatı Hatice Yadel Kilci ise, "Müvekkilim bir ameliyat geçirmiştir. Eser Sözleşmesi kapsamında sonuç garantili bir ameliyattır fakat müvekkil, sonucun garantisini geçtim çeşitli sağlık sıkıntıları yaşamıştır hala da çeşitli sıkıntılarla uğraşmaktadır. Değil mesleğini yapmak, günlük hayatını bile idame ettirememektedir. Bu süreçte kimse bu tahribatları, mağduriyetleri görmemiş ve destek olmamıştır. Şu an işini yapamadığı için ciddi bir kaybı ve zararı var. Şu an bir operasyon dahi olamıyor çünkü hayati riski var. Psikolojik olarak da ciddi bir sıkıntı yaşamaktadır. Hukuki süreçlerimiz başladı ve devam ediyor. Bu süreçte de herkesin dikkat etmesi gereken konularda müvekkilimin nasıl görmezden gelindiğini bir türlü anlamadık" ifadelerini kullandı.

 

