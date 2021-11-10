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Dünya ‘Popüler kültürün çömez tuzakçısı’ ağababalarının izinde! Şarkıcı parçası Bieber'den başörtüsü rezilliği
Dünya

‘Popüler kültürün çömez tuzakçısı’ ağababalarının izinde! Şarkıcı parçası Bieber'den başörtüsü rezilliği

Gençlere kötü örnek teşkil etmesiyle bilinen Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın İslam diniyle alay etmesi nedeniyle büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 14:41:00 - 2021-11-10 15:11:50
‘Popüler kültürün çömez tuzakçısı’ ağababalarının izinde! Şarkıcı parçası Bieber'den başörtüsü rezilliği

 yeniakit.com.tr 

Popüler kültürün ‘yaşayan tuzakçılarından’ olan ve gençlere kötü örnek olması bile bilinen seküler çömez Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın skandalları bitmek bilmiyor.

Geçtiğimiz yıllarda çıkardığı albüm kapaklarında Hristiyan propagandası yaptığı gerekçesiyle birçok İslam ülkesinde tepki toplayan ve kimi ülkelerde albümleri yasaklanan Bieber, şimdi de ‘Allah’ın emri başörtüsünü çirkin emellerine alet etti.

Konsere başörtü ile çıktı

Gençleri popüler kültürün esaretine hapseden anlayışın temsilcilerinden Bieber, şimdi ABD’de verdiği bir konserde başörtüsü takara çıktı. Kafasında başörtüsü ile dans edip şarkı söyleyen alçak Bieber adeta İslam’ın emri ile dalga geçti.

Sosyal medyada öfke patlamasının yaşandığı yorumlarda birçok kişi Bieber'in özür dilemesi gerektiğini ve kendisine birilerinin 'dur demesi' ifade etti.

Öte yandan Middle East In 24 isimli haber sitesi, Utah konserine başörtüsüyle çıkan Justin Bieber’a “İslam’la ve Müslümanlarla dalga geçtiği için” tepki gösterdi.

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