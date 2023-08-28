Popocatepetl yeniden harekete geçti! Şehirlere kül yağıyor

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (CENAPRED) tarafından yapılan açıklamada, Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saat içinde 3 yeni patlama, 112 kez gaz ve kül çıkışının kaydedildiği belirtildi. Yanardağın faaliyetleri hakkında yayınlanan günlük raporda, kraterinden çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle batı ve kuzeybatı yönlerine doğru yayıldığı aktarıldı.

Bölgedeki yerleşim birimlerinde hafif ve orta şiddette kül yağışlarının görülebileceği ifade edildi. Yetkililer ise Popocatepetl Yanardağı’ndaki patlayıcı faaliyetin önümüzdeki günlerde orta şiddette devam edeceğine dikkat çekerek, vatandaşları yanardağın kraterinden uzak durma uyarısında bulundu. Bölge sakinlerinden ise sağlığa zararlı olabilecek kül yağışına karşı önlem almaları istendi.



Popocatepetl Yanardağı’nda geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayları içerisinde gerçekleşen patlamaların sesi kilometrelerce uzaktan duyulmuş, patlamaların şiddetiyle bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılmıştı. Ayrıca patlamalar nedeniyle çevredeki yerleşim yerlerinde ciddi kül yağışları yaşanmıştı. Bölgede birçok şehirde okullar tatil edilirken havayolu ulaşımında ise aksamalar meydana gelmişti.

Yaklaşık 2 yıldır faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı’nda sene başından beri kaydedilen patlamaların sayısı, bugün yaşananlarla birlikte 608'e yükselmiş oldu. Yanardağda 2022 yılı boyunca toplam 113 patlama kaydedilmişti.