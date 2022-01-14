Popocatepetl Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi (Cenapred) tarafından yapılan açıklamada, Popocatépetl Yanardağında yerel saatle 04.20’de bir patlama gerçekleştiği ve patlamanın etkisiyle yanardağ ağzından 600 metre yüksekliğe lav ve kül çıkışı olduğu kaydedildi.

Meksika Sivil Koruma Bakanlığı, patlama sonucu düşebilecek parçalar nedeniyle vatandaşlara yanardağdan uzak durmaları uyarısında bulundu. Yetkililer, yanardağdan çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle güneydoğu yönüne doğru ilerlediğini bildirirken, Puebla eyaleti başta olmak üzere bu bölgede yaşayanlara zehirlenmeye karşı önlem almaları konusunda çağrıda bulundu.

Aztek dili olan Nahuatl’da “Duman çıkaran dağ” anlamına gelen Popocatepetl 5 bin 452 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika’nın ikinci büyük yanardağı konumunda yer alıyor. Kraterinin çapı 900 metre ve derinliği 150 metre olan Popocatepetl’in 16 kilometre kuzeyinde ise ikizi olan Iztaccihuatl Yanardağı bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında faaliyetlerinde artış görülen Popocatépetl Yanardağı, Manchester Üniversitesinden bilim adamlarına göre önümüzdeki birkaç yıl içinde patlaması beklenen yanardağlar listesinde beşinci sırada yer alıyor. Öte yandan en son 2 Ocak tarihinde patlama gerçekleşen Popocatepetl Yanardağı’nda, geçtiğimiz Eylül ayında üç, Ekim’de iki, Aralık ayında ise üç kez patlama meydana gelmişti.