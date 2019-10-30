Poniçka nasıl yapılır? İşte, poniçka tarifi

Lezzetli olduğu kadar farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Bulgaristan göçmenlerinin hazırladığı hamur kızartması 'donut'a yakın bir lezzet. İşte, merak ettiğiniz “Poniçka nasıl yapılır?” sorusunun cevabı…

Poniçka nasıl yapılır?

Malzemeler:

Hamuru için:

Yarım kilo un

Yarım litre su

20 gram yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

3 su bardağı ayçiçek yağı

Üzeri için:

Pudra şekeri

Bal

Reçel

Öncelikle işe suyu ısıtarak başlayın.

Isıttığınız suyu bir kaseye alın ve içerisine toz şeker, tuz ve mayayı ekleyin.

Karışımın içerisine unu azar azar ekleyin.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Yoğurduğunuz hamurun üzerini nemli bir bezle kapatın ve 45-50 dakika mayalanmaya bırakın.

Hazırladığınız hamurdan parçalar koparın.

Bu parçalara halka şekli verebilirsiniz.

Ardından kızartma tenceresine yağı ekleyip, kızmasını bekleyin.

İyice ısınan yağın içerisine halkaları atıp kızartın.

Poniçkaları bal, reçel, pudra şekeri ya da krema ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.