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Pompeo’dan kritik açılama: Derhal durdurulmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Halife Hafter’in Libya’nın Trablus kentine yönelik askeri harekatının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 07:52
Pompeo’dan kritik açılama: Derhal durdurulmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya’daki çatışmalara ilişkin  açıklama yaptı. Pompeo açıklamasında, “ABD, Trablus yakınlarındaki çatışmalardan derin  kaygı duyuyor. Halife Hafter’in güçlerinin askeri saldırısına karşı olduğumuzu  açıkça söyledik ve Libya’nın başkentine yönelik askeri operasyonların derhal  durması çağrısında bulunuyoruz. Kuvvetler saldırı öncesindeki pozisyonlarına geri  dönmeliler.” ifadelerini kullandı.

Libya’daki tüm tarafların gerginlikleri azaltmak konusunda  sorumlulukları bulunduğunu kaydeden Pompeo, Hafter’in tek taraflı saldırısının, sivilleri tehlikeye düşürmesinin yanı sıra Libya’nın geleceğini de tehdit ettiğine dikkat çekti.

Pompeo, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Libya’daki çatışmanın askeri bir çözümü yok, bu yüzden ABD olarak  uluslarası ortaklarımızla birlikte Libya liderlerine Birleşmiş Milletler (BM)  Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi Gassan Selame’nin arabuluculuk yaptığı siyasi  görüşmelere dönmeleri konusunda baskı yapıyoruz. Ülkeyi bir araya getirmek ve tüm  Libyalıların güvenlik, istikrar ve huzuru için tek yol siyasi çözümdür.”

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı da gün içinde Libya’da çatışmaları  gerekçe göstererek ülkedeki Amerikan askerlerinin çekildiğini duyurmuştu.

Libya'da ne oluyor?

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4  Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac da "Başkomutan"  sıfatıyla GenelkurmayBaşkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına  yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları  düzenlemekle görevlendirmişti.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde General Halife Hafter'e bağlı  güçler ile UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Yerel medya kaynakları, çatışmaların, Hafter'in dün kontrolü altına  aldığı ve 2014'ten bu yana hava trafiğine kapalı tutulan Uluslararası Trablus  Havalimanı çevresinde yaşandığını ifade ediyor.

UMH'ye bağlı Yaralı ve Saha Sağlık Birimi Sözcüsü Malik Mersit, özel  televizyon kanalı Ahrar'a yaptığı açıklamada, dünkü çatışmalarda 7 kişinin  öldüğünü, 55 kişinin yaralandığını söylemişti.

Trablus yakınlarında dün Hafter ile UMH birlikleri arasındaki  çatışmalarda UMH'nin bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladığı duyurulmuştu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL), Libya’daki  anlaşmazlığı çözmek için uluslararası yol haritasının parçası olarak 14-16  Nisan'da ülkenin güneyindeki Gadamis kentinde diyalog konferansı düzenlemesi  bekleniyor.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 07:52
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