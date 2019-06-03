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Pompeo’dan itiraf gibi açıklama… ‘Tek taraflı…’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kapalı bir toplantıda, ABD yönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği İsrail-Filistin barış planına ilişkin değerlendirmeleri basına sızdı. Pompeo’nun ağzından itiraf gibi sözler çıktı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00
Pompeo’dan itiraf gibi açıklama… ‘Tek taraflı…’

Washington Post gazetesi, Pompeo'nun New York merkezli Yahudi sivil  toplum kuruluşu "Büyük Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı"nın kapalı  bir toplantısında, ABDyönetiminin "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği  İsrail-Filistin barış planına ilişkin değerlendirmelerine ulaştı.

Habere göre, Pompeo söz konusu toplantıda, bazı kişilerin, Donald  Trump yönetiminin bu ay açıklanması beklenen barış planının "uygulanamayacağını"  veya "ilgi görmeyeceğini" düşündüğünü ancak planın iyice düşünülmeden  reddedilmemesi gerektiğini söyledi.

Pompeo, "(Plan) reddedilebilir. Nihayetinde bu olabilir. 'Plan  orijinal değildi. Bizim işimize yaramadı' veya 'İki iyi şey varken içinde dokuz  kötü şey var. Biz yokuz' diyenler olacak. Ancak bizim için asıl mesele, bunu  nasıl inşa edeceğimize yönelik gerçek görüşmeler yapabileceğimiz alanın olup  olmayacağıdır." ifadelerini kullandı.

Planın tek taraflı olduğunu kabul etti

Trump yönetiminin planıyla İsrail ile Filistin arasında donmuş  çatışmaları tekrar başlatabileceğini ima eden Pompeo, tüm tarafların planı ciddi  bir şekilde ele almasını ve ABD yönetimine planla ilgili kendini ifade etme  fırsatı verilmesini umduğunu belirtti.

Haberde, Pompeo'nun "İnsanların neden bu planın sadece İsrail'in  hoşuna gidecek bir plan olduğunu düşüneceğini anlıyorum. Bu algıyı anlıyorum.  İnsanların dinlemek için alan bırakacağını ve bunun birazcık yürümesine müsaade  edeceğini umuyorum." dediğine vurgu yapıldı.

Planın başarısız olması halinde yapılacaklar üzerine çalışma  yürütüldü

Haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının planın ilgi çekmemesi  durumunda yapılacaklar konusunu "önemli ölçüde değerlendirdiği" de Pompeo'nun  toplantıda kullandığı dikkat çekici ifadelerinden biri olduğu kaydedildi.

ABD Dışişleri'nin ayrıca İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi  durumunda neler yapılacağına dair de planlama yaptığı iddia edildi.

Toplantıdan sonra Washington Post'a konuşan ancak isimlerinin  açıklanmasını istemeyen iki katılımcı, Pompeo'nun, Trump'ın damadı ve  başdanışmanı Jared Kushner'in öncülüğünde hazırlanan plan konusunda iyimser  olmadığını sezdiğini ifade etti.

Washington Post'a konuşan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı  Başkanı Malcolm Hoenlein ise Pompeo'nun açıklamalarının anlaşma ile ilgili  potansiyel iddiaları yansıttığını ve bu konuda tuzağa düşülmemesi gerektiğini  söylemeye çalıştığını ifade etti.

Trump'tan açıklama

İngiltere ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Donald  Trump, Pompeo'nun Washington Post'a sızan açıklamalarına ilişkin soruları da  yanıtladı.

Trump, "Bakın, Orta Doğu'da barış planının başarılı olması için  elimizden geleni yapıyoruz. (Pompeo) Haklı olabilir. Yani çoğu kişi bunu  söyleyebilir. İyi bir şansımız var ama bakalım ne olacak." dedi.

İsrail'in seçim konusunda da karışık olduğunu ve hükümetin  toparlanması gerektiğini belirten Trump, şöyle devam etti:

"(İsrail Başbakanı Benjamin) Netanyahu seçildi ancak eylüle kadar  tekrar bu süreçten geçecekler. Bu gülünç. Bundan memnun değiliz. Ancak Orta  Doğu'da barış planını başarabilirsek bu iyi olacak. Mike'ın (Pompeo) bunları  söylemesini anlıyorum. Çünkü çoğu kişi bunun yapılamayacağını söylüyor. Belki de  yapılabilir. Her zaman dediğim gibi neler olacağını göreceğiz."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00
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