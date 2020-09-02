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Aktüel Pompeo'dan GKRY'ye silah ambargosunun kaldırılması konusunda "doğru bir karardı" açıklaması
Aktüel

Pompeo'dan GKRY'ye silah ambargosunun kaldırılması konusunda "doğru bir karardı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:00:15 -
Pompeo'dan GKRY'ye silah ambargosunun kaldırılması konusunda "doğru bir karardı" açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) silah ambargosunun kaldırılması kararını savunarak, "Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Bakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Pompeo, uluslararası gelişmelere dair gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD yönetiminin Kıbrıs Rum kesimi üzerinden 33 yıllık silah ambargosunu kaldırma kararına ilişkin bir soruya cevap veren Pompeo, "Uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir karardı. Bu adımın Doğu Akdeniz'deki yüksek gerginlik zamanında alındığını biliyoruz ama doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile görüşmeye devam ettiğini ve her iki tarafa da tansiyonu düşürme ve diplomatik diyalog kurma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Pompeo, "Bu konunun diplomatik bir yol ile çözüme kavuşması konusunda görüşmeye ihtiyacımız var. Bölgede askeri hareketliliği artırmak doğru bir adım değil. Sadece negatif sonuçlara yol açar." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 mali yılı için Kıbrıs Rum kesimine ölümcül olmayan savunma malzemeleri ve savunma hizmetleri ihracatının, transferinin ve kısıtlamaların kaldırılması kararı alındığını açıklamıştı.

Pompeo ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, GKRY’i "Doğu Akdeniz’deki kilit ortağımız" olarak nitelendirmiş, GKRY ile savunma iş birliğini derinleştirdiklerini vurgulamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Aralık 2019’da imzaladığı, “2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası” ve "İlave Konsolide Tahsisatlar Yasası” kapsamında ABD’nin 1987'den beri GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunun kaldırılması öngörülüyordu. Trump, silah ambargosunun kaldırılması yetkisini 14 Nisan'da imzaladığı kararname ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya devretmişti.


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