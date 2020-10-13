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Aktüel Pompeo'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a "ateşkese uyma" çağrısı:
Aktüel

Pompeo'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a "ateşkese uyma" çağrısı:

"ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ı, üzerinde mutabık kalınan ateşkes anlaşmasına uyma taahhütlerini yerine getirmeye ve Gence ile Stepanakert (Hankendi) gibi sivil yerleşim birimlerini hedef almayı durdurmaya çağırıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:05:26 -
Pompeo'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a "ateşkese uyma" çağrısı:

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Azerbaycan ve Ermenistan'a, "ateşkes anlaşmasına uyma" ve "sivillerin hedef alınmaması" çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter hesabından, Dağlık Karabağ bölgesine ilişkin ateşkes konusunda açıklama yaptı.

Yaşanan can kaybından üzüntü duyduklarını ve barışçıl bir çözüme bağlı olduklarını belirten Pompeo, "ABD, Azerbaycan ile Ermenistan'ı, üzerinde mutabık kalınan ateşkes anlaşmasına uyma taahhütlerini yerine getirmeye ve Gence ile Stepanakert (Hankendi) gibi sivil yerleşim birimlerini hedef almayı durdurmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Ermenistan'a, Gence'deki sivilleri hedef alan saldırılarına son verme çağrısı yapan Pompeo'nun, Ermenistan ordusuna ait hedeflerin vurulduğu Hankendi'de "siviller vuruluyor" şeklindeki Erivan kaynaklı iddialara da yer vermesi dikkati çekti.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

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