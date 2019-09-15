0553 313 94 23

Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran’ı suçladı- Pompeo:- "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok"

15 Eylül 2019 Pazar 01:00
Pompeo, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı

WASHINGTON (AA) – ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran’ı suçladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in diplomasi yapıyormuş gibi davranırken, Tahran’ın Suudi Arabistan’a yönelik 100’e yakın saldırının arkasında olduğunu savundu.

Pompeo, "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok.” ifadelerini kullandı.

Tüm ülkeleri İran’ın saldırılarını kamuya açık ve net bir şekilde kınamaya çağıran Pompeo, ABD’nin, enerji piyasalarındaki tedarikin en iyi şekilde devamı ve Tahran'ın saldırganlığından sorumlu tutulmasını sağlamak için ortakları ve müttefikleri ile birlikte çalışacaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırıdan sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşerek saldırıyı kınamış, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenlik ve istikrarını destekleyen her konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

-Saudi Aramco petrol tesisine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait 2 fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 01:00
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. iran
  3. petrol tesisi
  4. Saudi Aramco
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimyasal madde paniği yaşanan hastanenin acil servis ünitesinde giriş ve çıkışlar tekrar açıldı
    1. Kimyasal madde paniği yaşanan..
    2. Pompeo, Suudi petrol tesisleri..
    3. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens..
    4. Suudi Arabistan petrol üretimini..
    5. Trump, Prens Selman'ı aradı: Olan bize..
    6. C-Majör İş'ten Sesler Korosu'ndan..
    7. Dikkat: 'Profilime kim baktı' tuzağına..
    8. Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
    9. Yurdun birçok bölgesine 'sağanak'..
    10. Badmintonda 2 madalya
    11. PSV Eindhoven farklı kazandı
    12. Barcelona, Valencia'yı farklı yendi
    13. Paralimpik milli yüzücülerin hedefi..
    14. GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2019
    15. "Miryokefalon Savaşı'nın 843. Yılı"..
    16. Ceferin'den Servet Yardımcı'ya özel..
    17. Barcelona Valencia maçı kaç kaç bitti?
    18. "Ayrılmak istedim"
    19. Milli ve yerli turbo motorda sıra seri..
    20. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    21. Bursa'da uyuşturucu operasyonu
    22. Erzincan'da kamyonet ile otomobil..
    23. Yönetmen İsmail Fidan animasyon..
    24. İsrail güçleri Kudüs'te 46..
    25. Gece acıkınca ne yenir? İşte, gece..
    26. Club Brugge, deplasmanda kazandı
    27. Hindistan'da çatışma
    28. Maçın ardından
    29. İsrail askerleri Kudüs’te 46..
    30. Sadire Anne'den kararlılık mesajı:..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Trablus’un güneyinde büyük savaş! Hava Üssü vuruldu, komutanlar öldü
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler
    Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Bülent Abi düşüncesini açıkladı, Adalet Bakanlığı da gerçeği açıklasın!
    Bülent Abi düşüncesini açıkladı, Adalet Bakanlığı da gerçeği açıklasın!