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Dünya

Pompeo koronavirüse rağmen işgal planı için İsrail'e gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun koronavirüs salgınında ilk resmi yurt dışı ziyaretini terör devleti İsrail'e yapacağı açıklandı. Görüşmede, Trump yönetiminin sözde Orta Doğu Barış Planının da ele alınacağı söylendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 01:45:00 -
Pompeo koronavirüse rağmen işgal planı için İsrail'e gidiyor

İsrail basınında yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında ilk yurt dışı ziyaretini önümüzdeki hafta İsrail'e gelerek gerçekleştirecek. Bakan Pompeo'nun, ziyareti kapsamında Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmede, Trump yönetiminin sözde Orta Doğu Barış Planının da ele alınacağı aktarıldı.

Öte yandan ziyaretin gerçekleşmesi durumunda ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun salgında İsrail'i ziyaret eden ilk yabancı yetkili olacağı belirtildi.

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