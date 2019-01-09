Pompeo, Irak'taki ABD askerlerini ziyaret etti
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta görev yapan Amerikan askerlerini ziyaret etti. Irak ziyareti, güvenlik gerekçesiyle ABD'li bakan Irak'tan ayrıldıktan sonra Washington tarafından doğrulandı.09 Ocak 2019 Çarşamba 17:07
Irak'ta temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan askerlerini ziyaret etti. Irak ziyareti, güvenlik gerekçesiyle ABD'li bakan Irak'tan ayrıldıktan sonra Washington tarafından doğrulandı.
Pompeo 9 ülkeyi kapsayan Ortadoğu turunun ilk durağı Ürdün'den Irak'a geçti. Bağdat'ta Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi ile bir araya gelen Pompeo, Iraklı liderlerin Amerikan askerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin kaygılarını giderdi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İran'ın bölgesel güvenlik için tehdit olarak kalacağı uyarısında bulundu.
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