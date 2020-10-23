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Aktüel Pompeo, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla Dağlık Karabağ'ı görüştü
Aktüel

Pompeo, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla Dağlık Karabağ'ı görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:26:37 -
Pompeo, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla Dağlık Karabağ'ı görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarıyla görüşerek, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo'nun Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelere ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Ortagus, Pompeo'nun her iki tarafa da devam eden çatışmaların ve sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakan Pompeo, ayrıca taraflara Helsinki Nihai Senedi ilkelerine dayanarak güç kullanmama, toprak bütünlüğü ve eşitlik ilkeleri kapsamında çatışmalara çözüm bulmak için AGİT Minsk Grubu Eş Başkanları himayesinde müzakerelere girmelerinin önemini vurguladı."

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