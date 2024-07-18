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Kültür - Sanat Pompeii'de Bir Askeri Liderin Mezarı Bulundu! Tarihi keşif! Sırlar ortaya çıkacak...
Kültür - Sanat

Pompeii'de Bir Askeri Liderin Mezarı Bulundu! Tarihi keşif! Sırlar ortaya çıkacak...

Yeniakit Publisher
2024-07-18 18:13:00 -
Pompeii'de Bir Askeri Liderin Mezarı Bulundu! Tarihi keşif! Sırlar ortaya çıkacak...

Pompeii'de heyecan verici yeni buluntular genellikle planlı kazılar sonucunda ortaya çıkar. Bu kez, 1840'larda inşa edilen ve şu anda Pompeii Arkeoloji Parkı kütüphanesinin merkezi olan San Paolino binasında bir havalandırma bacası inşaatı, İspanya'daki son fetih savaşları sırasında imparator Augustus'un (MÖ 27 - MS 14) emrinde görev yapan önemli bir askeri yetkilinin mezarını kazara ortaya çıkardı.

Pompeii'de heyecan verici yeni buluntular genellikle planlı kazılar sonucunda ortaya çıkar. Bu kez, 1840'larda inşa edilen ve şu anda Pompeii Arkeoloji Parkı kütüphanesinin merkezi olan San Paolino binasında bir havalandırma bacası inşaatı, İspanya'daki son fetih savaşları sırasında imparator Augustus'un (MÖ 27 - MS 14) emrinde görev yapan önemli bir askeri yetkilinin mezarını kazara ortaya çıkardı.

İnşaat ilk olarak “schola” mezarı olarak bilinen türde yarım daire şeklindeki bir mezarın iki ucunu ortaya çıkarmıştır. Schola mezarları Pompeii'de daha önce de bulunmuştur. Volkanik tüf taşından yapılmış, aslan pençesi uçları olan yarım daire şeklinde bir sekiden oluşurlar. Daha sonra yapılan kazılarda, bankın kavisli sırtında, içlerinde orijinal kırmızı boya kalıntıları bulunan çok düzenli harflerle ustalıkla oyulmuş büyük bir yazıt ortaya çıkarılmıştır.

MS 79'daki patlama sırasında mezar onlarca yıllıktı ve o kadar bakımsızdı ki anıt sıraya kadar gömülmüştü. Ancak göz ardı edilip unutulsa bile, Vezüv şehri ölümle kapladığında yazıt hala belirgin ve okunaklıydı.

Yazıtta büyük harflerle şunlar yazmaktadır:

N(umerius) AGRESTINO N(umerii) F(ilius)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

EQUITIO PULCHRO TRIB(une)

MIL(itum) PRAEF(ectus) AUTRYGON(um)

PRAEF(ectus) FABR(um) II D(uum) V(iro)

I(ure) D(icundo) ITER(um) LOCUS

Bankın arka kısmının ortasındaki büyük harflerin altına oyulmuş daha küçük harflerle devam eder:

SEPULTURAE DATUS D(ecreto)

D(ecurionum)

Bu şu anlama gelmektedir: “Numerius'un oğlu Numerius Agrestinus'a, Equitius Pulcher'e, askeri tribün, Autrygoni valisi, askeri mühendisler valisi, yargı yetkisi için Duumvir'e (yani Pompeii kentindeki en yüksek magistracy sahibi) iki kez, gömü yeri kent konseyinin kararıyla (verildi).”

Numerius Agrestinus, Porta Nocera nekropolünde bulunan bir başka yazıtta daha karşımıza çıkmaktadır, ancak bu yazıt, görünüşe göre İspanyol kökenli bir isim olan karısı Veia Barchilla'nın emriyle henüz hayattayken oluşturulmuştur. Kocasının mezar yazıtı, özellikle de “praefectus Autrygonum” unvanı, Augustus'un Hispania'daki, günümüz kuzeybatı İspanya'sındaki son bağımsız Kelt halklarını uzun ve kanlı bir şekilde fethettiği Cantabria Savaşları (MÖ 29-19) sırasında önemli askeri görevlerde bulunduğuna işaret etmektedir. (Autrygoni, İspanya'nın kuzeyinde yaşayan bir kabile halkıydı).

Parlak askeri kariyerinin ardından Pompeii'ye çekilmiş ve burada defalarca kentin en yüksek makamı olan duumvir jure'de bulunmuştur.

Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, yaptığı açıklamada: “Pompeii'deki en yüksek makam olan duumvirlik makamında iki kez bulunmuş ve kamu arazisi üzerinde bir mezar anıtıyla onurlandırılmış olmak, imparatorluk uğruna kelimenin tam anlamıyla ön saflarda savaşmış birinin tanınmasının ve sadakatinin ifadesidir. Bu anıtın beklenmedik keşfi, Pompeii'de koruma, araştırma ve geliştirmenin nasıl iç içe geçtiğinin bir başka örneğidir.”

Kaynak: The History Blog

 

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