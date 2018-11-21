Pompaya yansıyacak: Motorine indirim geliyor!

Benzinin ardından motorinde de pompada fiyat indirimi umudu doğdu. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin fiyatları geriliyor. Bu durum, aylar sonra motorinde indirimi gündeme getirdi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa ve dolar kuru yukarı yönlü hızla hareket etmezse, motorinde en geç hafta başında 14-15 kuruş indirim hesaplanıyor.

Devletin 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor

Devletin, her litre motorinde halen 5 kuruş ÖTV alacağı bulunuyor. Motorinde, önce ÖTV sıfırlanacak. Kalan tutar, indirim olarak pompaya yansıyacak. Uzmanlar, net bir değerlendirme yapmak için bugün akşam piyasalarda yaşanacak gelişmelerin önemli olduğunu söyledi.

"İndirim için öncü veriler"

Uzmanlar, "Brent petrol, yüzde 7 düştü. Motorin fiyatları, uluslararası piyasalarda ton başına 21 dolar geriledi. Bu veriler indirim için öncü veriler. Ancak, birkaç gün daha bekleyip, piyasaları görmeliyiz. Net değerlendirme için…" dedi.

TABGİS'ten açıklama: 18 kuruş indirim beklenmektedir

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası'ndan (TABGİS) yapılan açıklamada "Motorin fiyatlarına 23 Kasım Cuma gününden itibaren 18 kuruş indirim beklenmektedir. İndirimin 9 kuruşu vergiye 9 kuruşu pompaya yansıtılacaktır" denildi.