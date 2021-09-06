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Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı! 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Aktüel Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı! 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Aktüel

Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı! 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavga sırasında, bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 00:37:00 -
Pompalı tüfekle etrafa ateş açtı! 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Aydın-Nazilli'de park yeri nedeniyle çıkan kavga sırasında, bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle Ordu Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenmeyen iki otomobil sürücüsü park yeri kavgası nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri otomobilinde bulunan pompalı tüfek ile etrafa ateş açtıktan sonra kaçtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir yaşındaki H.G. ile motosiklet sürücüsü O.G. ve bölgede bulunan pastane çalışanı H.C.Y'ye isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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