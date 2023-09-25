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Yerel Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Yerel

Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 02:45:00 - 2023-09-25 02:45:47

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişi pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladı.

Olay, Tekirdağ Çerkezköy Bağlık Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre İ.K. isimli şahıs pompalı tüfekle henüz bilinmeyen bir sebeple S.K.'yi vurdu. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar olay yerinde bulunan S.K.'nin yanı sıra S.G.'ye de isabet etti. İ.K. daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. Saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı. Yaralılar için bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipler, 2 kişiyi hastaneye sevk etti.

Bölgeye kısa sürede Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede pompalı tüfekle mermi kovanı buldu.

Ekipler bir yandan da kaçan zanlının peşine düştü.
Öte yandan yaralı iki kişinin yakınları da hastaneye akın etti.

Kaynak: İHA

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