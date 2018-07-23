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Pompalı tüfekle annesini öldürdü!

Başkent Ankara'da cinnet getiren bir kişi, pompalı tüfekle annesini öldürdü.Ailenin yakınları evin önüne akın etti. Evin önünde toplanan kalabalık arasında bazı kişiler sinir krizleri geçirdi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:41
Pompalı tüfekle annesini öldürdü!

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. saat 10.00 sıralarında annesi Z.İ.’nin evine gitti. Bir anda alevlenen tartışma sonucu S.İ. evde bulunan pompalı tüfeği annesine doğrulttu. Anne bir türlü oğlunu sakinleştiremedi. Aniden cinnet getiren S.İ. tüfeği ateşleyerek annesini vurdu.

Silah sesini duyan komşular hemen eve koştu. Şahıs kapıyı açmayınca, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri polis eşliğinde binaya çıktı. Annesini vuran S.İ. polisleri görünce kapıyı açtı ve teslim oldu. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde kalan 2 çocuk annesi Z.İ.’nin öldüğünü tespit etti.

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Ekipler durumu savcı ve Olay Yeri İnceleme birimine bildirdi. Savcının inlemelerinin ardından olayla ilgili deliller titizlikle toplandı. Toplanan deliller sonrası annenin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ailenin yakınları evin önüne akın etti. Evin önünde toplanan kalabalık arasında bazı kişiler sinir krizleri geçirdi.

Annesini öldüren S.İ.'nin yakın zamanda evlendiği ve ardından boşandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:41
  1. Ankara
  2. Mamak
  3. pompalı tüfek
  4. Cinayet

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