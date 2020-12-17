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Gündem Pompalı tüfeği göğsüne çevirip ateşledi
Gündem

Pompalı tüfeği göğsüne çevirip ateşledi

Malatya'da aile içi yaşanan tartışmada E.E. evde bulunan pompalı tüfeği göğsüne tutarak ateşledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 04:41:00 -
Pompalı tüfeği göğsüne çevirip ateşledi

Olay, Yeşilyurt ilçesi'ne bağlı Yavuz Selim Mahallesi Hasgül Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre 2 çocuk babası 31 yaşındaki E.E. ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı, yaşanan tartışmanın ardından E.E. evde bulunan pompalı tüfeği göğsüne tutarak ateşledi. Olayın ardından E.E. kanlar içerisinde yere yığılırken, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

E.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

 

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