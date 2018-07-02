THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Pompalı dehşet: Ölü ve yaralılar var

Gümüşova ilçesinde, orman kesim işi yapan işçiler arasında kestikleri ağaçlardan artan odunları paylaşmakta anlaşmazlık yaşandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:01
Pompalı dehşet: Ölü ve yaralılar var

Olay akşam saatlerinde Gümüşova Yeşilyayla Köyü'nde ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinden ağaç kesim işi için Gümüşova Yeşilyayla Köyü'ne gelen 9 kişi arasında kesilen ağaçlardan arta kalan odunların paylaşılması konusunda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile birlikte orman kesim işçilerinden Olcay Bak (45), yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hakan Çalışkan, Erdal Küt ve Bayram Küt olay yerinde yaşamını yitirirken, Yalçın Acıbal, Furkan Demiray ve Erol Demiray ise yaralandı. Şüpheli Olcay Bak olayın ardından kaçtı.

İhbar üzerine çok sayıda 112 Acil ve jandarma ekipleri bölgeye gitti. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatılırken, cinayet zanlısı Olcay Bak’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 23:01
  1. Sakarya
  2. Düzce cinayet
  3. pompalı cinayet
  4. cinayet

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpıcı açıklama: ABD, İsrail ve Yunanistan'ın namluları Türkiye'ye çevrildi!
    1. Çarpıcı açıklama: ABD, İsrail ve..
    2. Beyaz Saray tarih verdi! İkinci..
    3. Korkunç vahşet! Köpeğin gözlerini..
    4. Etimek tatlısı
    5. Almanya'da flaş gelişme! İstifasını..
    6. Minik Leyla'nın cenazesi Erzurum'a..
    7. Hiperaktivite bozukluğu olan..
    8. Galatasaray'dan minik Leyla paylaşımı
    9. Dünya Kupası'nda tarihi geri dönüş
    10. Bakan Soylu'dan çok sert açıklama: HDP..
    11. 'Pezevenk' Müjdat Gezen konuştu: Benim..
    12. Kalp krizini anlamanınyolları
    13. Endonezya Bali Adası'nda Agung..
    14. Çabuk acıkmayı engelleyen besinler
    15. Bilecik'te korkutan orman yangını çıktı
    16. Dünya Kupası'nda unutulmaz geri dönüş!..
    17. Bakan Süleyman Soylu'dan çok sert sözler
    18. Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup,..
    19. Kocaeli'de yerli kripto para..
    20. Muğla'nın Fethiye ilçesinde onlarca..
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı!
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    FETÖ'cüler deşifre oldu! Şimdi de onlar devlete sızmaya çalışıyor
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    İşte Erdoğan'ın 1 No'lu kararnamesi
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek
    Dışa bağımlılık bitiyor! Türkiye üretecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öldürülen bakkalın eşine Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü!
    Öldürülen bakkalın eşine Cumhurbaşkanı Erdoğan sözü!
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?