Pompalar, küresel enerji tüketiminin yüzde 22’sinden sorumlu

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, pompa sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak için yapılması gerekenlere dikkat çekti. Yırtmaç, “Enerji, ülkelerin ekonomik kalkınmasının temel girdileri arasında yer alıyor. Hızla artan dünya nüfusu ve sanayileşme nedeniyle enerjiye olan gereksinim gün geçtikçe artıyor. Ülkeler, bu durumla mücadele kapsamında enerji politikalarını yeniden gözden geçirip, enerjiyi etkin kullanmaya yönelik önlemler alıyor” dedi.

Küresel enerji tüketiminin yüzde 22’sinden sorumlu

Vahdettin Yırtmaç şunları söyledi: “Dünya genelinde tasarruf tedbirleri kapsamında ele alınan öncelikli konulardan biri de; binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinde kullanılan pompa sistemleri oluyor. Çünkü kullanım suyunu, atık suyu ve endüstriyel sıvıları basınçlandıran pompa teknolojileri, küresel enerji tüketiminin yüzde 22’sinden sorumlu tutuluyor”

Yüzde 30 tasarruf sağlanabilir

Amerikan Hidrolik Enstitüsü'ne göre yüksek verimli sistemler tasarlanarak yani doğru pompalar kullanılarak, pompa sistemlerinin tükettiği toplam elektrik enerjisinden yüzde 30 tasarruf sağlanabiliyor.

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç, pompa sistemlerinde enerji tasarrufu sağlamak için yapılması gerekenlere dikkat çekti:

“Küresel enerji tüketiminin yüzde 22’sinden sorumlu tutulan pompaları, doğru projelendirip, yöneterek; binalarda, endüstride ve altyapı sistemlerinde tüketilen enerjiden tasarruf sağlamak mümkün.

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Pompalarda tasarruf, doğru cihaz seçimi ile başlıyor. Yani pompanın boyutunu doğru belirlemek gerekiyor. Çünkü büyük boyutlu bir pompa, enerji sarfiyatını yüzde 50’lere varan oranlarda artırabiliyor.

Frekans kontrol cihazları kullanarak, Mod-Bus veya Bacnet haberleşme protokolü üzerinden pompa sistemlerine anlık erişim sağlayıp, sistemi kontrol etmek de fazladan boyutlandırılmış bir sistemde hızın yüzde 20’sinin düşürülmesini sağlayarak, enerjiden yüzde 50 tasarruf sağlıyor.

Periyodik bakım da pompaların verimini artırıp, enerji tüketimini düşürüyor. Üstelik bir pompanın 10 yıllık ömrü boyunca ilk yatırım maliyeti ve onarım giderleri, toplam masrafının yüzde 10’u ila 15’ini oluşturuyor, geriye kalan giderler ise enerji tüketiminden kaynaklı oluyor. Bu nedenle periyodik bakım hizmeti almak, çalışan ekipman ve cihazların verimini ölçüp, oluşabilecek arızaları önceden tespit etmek oldukça önemli. Böylece hem su kaçaklarını önlemek hem de sistem verimliliğini artırıp, enerji tüketim maliyetlerini düşürmek mümkün hale geliyor” dedi.