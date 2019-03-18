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Pompada kaçağa göz açtırılmadı

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geçen yıl pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonlarına 23 bin 405 denetim yapıldı ve 2,7 milyon lira ceza uygulandı- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verileriyle yapılan karşılaştırma sonucunda ise akaryakıt istasyonlarınca gönüllü uyum kapsamında 265,5 milyon liralık vergi matrahı beyan edilirken, söz konusu uygulama çerçevesinde kesilen ceza tutarı da yaklaşık 6,8 milyon lirayı buldu- Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülen bandrollü ürünlere yönelik saha denetimlerinde geçen yıl 10 milyon 760 bin 289 alkol ve tütün ürünü denetlendi ve 2,6 milyon lira ceza kesildi

18 Mart 2019 Pazartesi 11:12
Pompada kaçağa göz açtırılmadı

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik geçen yıl akaryakıt istasyonlarına 23 bin 405 denetim yapıldı ve 2,7 milyon lira ceza uygulandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verileriyle yapılan karşılaştırma sonucunda ise akaryakıt istasyonlarınca gönüllü uyum kapsamında 265,5 milyon liralık vergi matrahı beyan edilirken, söz konusu uygulama çerçevesinde kesilen ceza tutarı da yaklaşık 6,8 milyon lirayı buldu.

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kayıtlarıyla yapılan karşılaştırma sonucunda, ilk defa gönüllü uyum kapsamında akaryakıt istasyonlarına yönelik denetimler yapıldı.

Bu çerçevede, akaryakıt sektöründe faaliyette bulunan firmalara ait veriler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınarak başkanlığın bilgi işlem sistemlerindeki mevcut veriler ile karşılaştırmalı analize tabi tutuldu. Bu kapsamda riskli olduğu değerlendirilen akaryakıt istasyonları bünyesinde gönüllü uyum kapsamına alınarak denetimlere başlandı. Önceki yıl başlatılan denetim çalışmaları 2018'de tamamlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verileriyle yapılan bu karşılaştırma sonucunda, akaryakıt istasyonlarınca gönüllü uyum kapsamında yaklaşık 265,5 milyon liralık vergi matrahı beyan edildi. Bu matrahın 92,7 milyon gelir ve kurumlar vergisi, 168,2 milyon lirası katma değer vergisi, 4,7 milyonu damga vergisinden oluştu.

Bu denetimler sonucu kesilen ceza tutarı ise yaklaşık 6,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise geçen yıl akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara yönelik akaryakıt istasyonları nezdinde 23 bin 405 denetim yapılarak, ayrıca 2,6 milyon lira ceza uygulandı.

- Bandrollü Ürün İzleme Sistemi

Diğer taraftan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleriyle alkollü içki ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik olarak Bandrollü Ürün İzleme Sistemi uygulanıyor.

Geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 57 bin 343 olurken, 2017'de bu rakam 74 bin 882'ydi.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı da 10 milyon 760 bin 289 olurken, 2017'de bu sayı 13 milyon 792 bin 20'ye ulaşmıştı.

Söz konusu dönemde savcılığa bildirilen mükellef sayısı bin 356 olarak gerçekleşti. Denetimler kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise 2017'de 2,8 milyon lira iken, geçen yıl 2,6 milyon lira oldu.

Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 23 bin 391'inin bandrolsüz, 6 in 715'inin taklit bandrollü olduğu, 646'sında da niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi. Tütün ürünlerinin de 700 bin 778'inin bandrolsüz, bin 63'ünün taklit bandrollü, 212'sinin yanıltıcı bandrollü olduğu görüldü.

- Tüketiciye kontrol imkanı

Bandrollü Ürün İzleme Sistemi, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak amacıyla mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşmak için teknolojik imkanları kullanarak üretilen ve ithal edilen tütün mamulleriyle alkollü içki ürünlerinin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takip edilmesi esasına dayanıyor.

Türkiye genelinde, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Öte yandan başkanlığın, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Uygulaması da bulunuyor. Uygulamayla tüketicilerin denetim süreçlerine aktif katılımı sağlanarak, aldıkları ürünün üzerinde yer alan bandrolü kontrol edebilme imkanı sağlanıyor. Böylece söz konusu ürünlerin akıllı telefon uygulaması, SMS ve internet sitesi (www.buis.com.tr) aracılığıyla sorgulamaları yapılıyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:12
  1. akaryakıt
  2. Faaliyet Raporu
  3. Gelir İdaresi Başkanlığı
  4. kaçak
  5. Tütün

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