Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı

İsmail Uğur - Yeniakit.com.tr- Akaryakıt sektörünün önde gelen şirketlerinden İngiliz petrol şirketi Shell’in eşcinselliğe destek veren açıklamasına gelen tepkiler sürüyor. Shell’in eşcinsel sapkınlığı destekleyen açıklamasını Türk toplumunun aile yapısına saygısızlık olarak değerlendiren bir grup vatandaş, Shell’i protesto etmek için imza kampanyası başlattı.

Sapkınlığa her türlü desteği veriyor

Eşcinsel sapkınlığın yaygınlaşması için öncü olmak istediğini açıklayan Shell, faaliyet gösterdiği ülkelerde LGBTİ sapkınları için istihdam oluşturmak istediğini açıklayan Shell’in “Shell'de farklı deneyimlere sahip göze çarpan kişilere destek oluyor ve işyerinde LGBT kapsayıcılığının öncüsü olmak için mücadele ediyoruz. Shell'de çalışanlarımızın çeşitliliğine özen gösteriyoruz. Çünkü kapsayıcı bir işyerinin çalışanlarımızın kendini geliştirmesine ve bu sayede işimizin gelişmesine olanak sağladığına inanıyoruz. Çalışanlarımız mükemmelleştikçe biz de mükemmellik kazanıyoruz. Bu nedenle lezbiyen, gay, biseksüel ve trans (LGBT) personelimize destek olmaktan, cinsel yönelimine veya cinsiyet kimliğine bakmaksızın çalışanlarımızın eşitliğini öne çıkarmaktan gurur duyuyoruz.” şeklindeki açıklaması yoğun tepkilere neden olmuştu.

Aile yapısını bozmayı amaçlayan pompacı Shell’e protesto

Shell’i protesto etmek için internette “Shell ahlaksızlığa desteğini bırakana kadar onlardan hiç bir şey almayacağım!” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. Protesto kampanyasına destek vermek isteyenler 'https://imzakampanyam.com/Shell-Akaryakit-ahlaksizliga-destegini-birakana-kadar-onlardan-hic-bir-sey-almayacagim-imza-kampanyasi' adresinden imza atabiliyorlar. İmza kampanyasının yapıldığı sitede vatandaşlar tepkilerini yorum yazarak da gösterebiliyorlar. İşte katılımcıların yorumlarından bazıları: “Ailemizi temiz tutacağız, sokağımızı temiz tutacağızr, mahallemizi temiz tutacağız, sizin ahlakınız sizin, tercihiniz sizin olsun, bizden uzak olun”

Shell’den sapkınlara skandal destek! “Gurur duyuyoruz”