0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı

Akaryakıt sektörünün önde gelen şirketlerinden İngiliz petrol şirketi Shell’in eşcinselliğe destek veren açıklamasına gelen tepkiler sürüyor.

14 Nisan 2019 Pazar 10:39
Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı

 İsmail Uğur - Yeniakit.com.tr- Akaryakıt sektörünün önde gelen şirketlerinden İngiliz petrol şirketi Shell’in eşcinselliğe destek veren açıklamasına gelen tepkiler sürüyor. Shell’in eşcinsel sapkınlığı destekleyen açıklamasını Türk toplumunun aile yapısına saygısızlık olarak değerlendiren bir grup vatandaş, Shell’i protesto etmek için imza kampanyası başlattı.  

Sapkınlığa her türlü desteği veriyor

Eşcinsel sapkınlığın yaygınlaşması için öncü olmak istediğini açıklayan Shell, faaliyet gösterdiği ülkelerde LGBTİ sapkınları için istihdam oluşturmak istediğini açıklayan Shell’in “Shell'de farklı deneyimlere sahip göze çarpan kişilere destek oluyor ve işyerinde LGBT kapsayıcılığının öncüsü olmak için mücadele ediyoruz. Shell'de çalışanlarımızın çeşitliliğine özen gösteriyoruz. Çünkü kapsayıcı bir işyerinin çalışanlarımızın kendini geliştirmesine ve bu sayede işimizin gelişmesine olanak sağladığına inanıyoruz. Çalışanlarımız mükemmelleştikçe biz de mükemmellik kazanıyoruz. Bu nedenle lezbiyen, gay, biseksüel ve trans (LGBT) personelimize destek olmaktan, cinsel yönelimine veya cinsiyet kimliğine bakmaksızın çalışanlarımızın eşitliğini öne çıkarmaktan gurur duyuyoruz.” şeklindeki açıklaması yoğun tepkilere neden olmuştu.

Aile yapısını bozmayı amaçlayan pompacı Shell’e protesto

Shell’i protesto etmek için internette “Shell ahlaksızlığa desteğini bırakana kadar onlardan hiç bir şey almayacağım!” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. Protesto kampanyasına destek vermek isteyenler  'https://imzakampanyam.com/Shell-Akaryakit-ahlaksizliga-destegini-birakana-kadar-onlardan-hic-bir-sey-almayacagim-imza-kampanyasi' adresinden imza atabiliyorlar. İmza kampanyasının yapıldığı sitede vatandaşlar tepkilerini yorum yazarak da gösterebiliyorlar. İşte katılımcıların yorumlarından bazıları: “Ailemizi temiz tutacağız, sokağımızı temiz tutacağızr, mahallemizi temiz tutacağız, sizin ahlakınız sizin, tercihiniz sizin olsun, bizden uzak olun”

Shell’den sapkınlara skandal destek! “Gurur duyuyoruz”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 10:39
  1. Schell
  2. LGBT

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En bilgili insan gerçeği görebilendir
    1. En bilgili insan gerçeği görebilendir
    2. Konya Ovası dış havzalardan su bekliyor
    3. TTD Başkanı Prof. Dr. Bayram: “Çevre..
    4. "Sudan yol ayırımında"
    5. Balıkçılık av sezonu 15 Nisan’da sona..
    6. Türkiye'nin ilk çeyrek ihracatına..
    7. 3 ayda bin 500 kaçakçılık olayı..
    8. Otel fiyatları yerli turist için erken..
    9. Kilo veremiyorsanız sebebi "duygusal"..
    10. 5G ilk olarak şehir merkezlerinde..
    11. Türkiye ile Belarus arasında STA..
    12. Ölümden ibret al!
    13. Hırsızlar da "Ar-Ge" yapıyor
    14. KOSGEB ilk çeyrekte KOBİ ve..
    15. Din bezirganları
    16. Açık Kapı bürolarına 104 bin başvuru
    17. Duyarlı kanocu çifti Başkan Tugay..
    18. Deutsche Bank çalışanları Commerzbank..
    19. Bakan Varank, KOSGEB'in ilk çeyrek..
    20. Efeler Ligi'nde yarı final heyecanı..
    21. “Teknoloji çocukları susturan bir nevi..
    22. Kuş sürüsüne çarpan kargo uçağı..
    23. Vebal akan çeşmeden tek damla su içilmez
    24. İstanbul’da dolu
    25. Kepez Belediye Meclisi yeni döneme..
    26. Palandöken: “Kuralsızlık mutlaka..
    27. Hacivat ve Karagöz ilk defa sinema..
    28. İl genel meclisi üyelerinden Vali..
    29. Nostalji bu pazarda tekrar hayat..
    30. Fenerbahçe'de derbi öncesi şok sakatlık!
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    CHP'den Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır hakaret
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Mozart bilmecesi çözüldü
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede
    Karanlık Oda TV'den skandal haber! Namaz düşmanları yine sahnede