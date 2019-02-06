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POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde gece yarısı bekçi adayının komiser yardımcılarınca darp edildiği öğrenildi. Olayı soruşturan muhabirlerimizin ise telefonları meşgule atıldı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 01:09
POMEM'de komiser yardımcılarından bekçi adayına dayak! Rehin tutulduğu öğrenildi

 yeniakit.com.tr 

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) bekçilerin darp edildiği iddia edildi.

Mahalle bekçi adaylarının atış eğitiminin ardından yanlış otobüse binen Levent Koçeri adlı bekçi adayı, görevli komiser yardımcısı Serhat Öner tarafından feci şekilde dövüldüğü öne sürüldü. 

Küfürler eşliğinde dayak attılar

POMEM'de 120 bekçi adayının önünde yere yatırılarak tekme tokat dövülen bekçi adayı Koçeri'yi, komiser yardımcısı Gökhan Tuna'nın ise  “deveyi diken insanı s...” yaranır diyerek küfürler eşliğinde kulağından tutarak diğer otobüse bindirdiği öğrenildi.

'Darp raporu almasın diye rehin tutulduğu' iddiası

Tekme tokat dayağın ardından komiser yardımcısının odasına rehin olarak alınan Koçeri'nin darp raporu almasını engellediği öne sürüldü. Halen odada bekletildiği öğrenilen Koçeri'nin güvenlik güçlerince kurtarılması bekleniyor.

Santral memurunda skandal: Sorularımızın ardından telefonu meşgule attılar

Akit muhabirlerinin Bursa'daki olaya ilişkin soru sormak için aradığı POMEM'de santrale çıkan polis memurunun çelişkili ifadelerde bulunması dikkat çekti. Önce bu isimlerde kimsenin olmadığını söyleyen polis memuru 'nöbetçi komiser yardımcısına aktaracağını' ifade ederek bir süre santralde beklettikten sonra telefonu kapattı. 4-5 kere aynı numaradan arayan muhabirlerimizin telefonları meşgule atıldı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 01:09
  1. Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
  2. bekçi adayları
  3. Levent Koçeri
  4. komiser yardımcısı Serhat Öner
  5. komiser yardımcısı Gökhan Tuna

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