POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartları neler? 2019 polis alımları

2019 polislik alım başvuruları EGM açıklaması POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartları başvuruda bulunacak vatandaşlarca oldukça merak ediliyor. Polis adayları başvuru şartları için detaylı bir araştırma yapıyor. Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yapmış ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımının yapılacağını söylemiş, alımın Eylül ayının ilk günlerinde yapılacağını ifade etmişti. 25. dönem POMEM'in özel harekat polisi olarak gerçekleştirilmesinin ardından 10 bin polis alımının 26. dönem POMEM ile yapılacağı görülüyor. Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı programda yaptığı açıklamada , yeni polis alımları için sürecin devam ettiğini söyledi. İşte 2019 polis alımları ile ilgili detaylar...

POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuruları hakkında

Polis olma hayali kuran binlerce genç aday POMEM başvuru tarihleri ve POMEM şartları neler sorusunun yanıtını arıyor. Bu makalemizde Polis olmak isteyenler için "Polis nasıl olunur?, Polis olma şartları 2019, Polis nasıl olunur 2019, Polis olmak için gereken şartlar 2019, Bayan polis olma şartları boy kilo, Polis olmak için sağlık şartları, Polis olma şartları yaş sınırı, PMYO" gibi aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar bulacaksınız. 25. Dönem PÖH başvuruları için kişilerin öncelikle POMEM okulundan mezun olmaları gerekmektedir. PÖH alımları POMEM mezunlarından yapılır. Bu seçenek aynı zamanda PMYO okuyanlar için de sunulur. Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.

POMEM için yeni gelişme

Daha önce Süleyman Soylu bir açıklama yapmış ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımının yapılacağını söylemiş, alımın Eylül ayının ilk günlerinde yapılacağını ifade etmişti. 25. dönem POMEM'in özel harekat polisi olarak gerçekleştirilmesinin ardından 10 bin polis alımının 26. dönem POMEM ile yapılacağı görülüyor. Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı programda yaptığı açıklamada , yeni polis alımları için sürecin devam ettiğini söyledi. On binlerce aday 10 bin polis alımının 2019 yılı bitmeden yapılmasını bekliyordu. Ancak PÖH alımı süreci tamamlanmadan yeni POMEM duyurusuna çıkılamayacağı için 26. dönem POMEM alımının 2020 yılı Şubat-Mart aylarına kalabileceği öngörülüyor.

25. Dönem PÖH Başvuruları

25. Dönem PÖH başvuruları için kişilerin öncelikle POMEM okulundan mezun olmaları gerekmektedir. PÖH alımları POMEM mezunlarından yapılır. Bu seçenek aynı zamanda PMYO okuyanlar için de sunulur. Eğitim göreceği süre boyunca PÖH üzerine eğitim almak istediğinizi belirttiğinizde çizginiz ona göre çizilmektedir. Normal polis memurlarına nazaran daha sıkı eğitimlerden geçecek ve hayatınızda hiç zorlanmadığınız kadar eğitimlerde zorlanacaksınız. PÖH yani Polis Özel Harekat bildiğiniz üzere daha tehlikeli görevlerde yer almaktadır. Bunun için de daha sıkı bir eğitim gerekmektedir. 25. Dönem PÖH başvuruları demek 25. Dönem POMEM başvuruları demekle aynı anlamı taşımaktadır.

PMYO Polis Meslek Yüksek Okullarına giriş koşulları nelerdir?

Öncelikle şu kavramları bir bir tanıyalım.

PMYO nedir?

Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PMYO'da yetiştirir.

PAEM nedir?

Lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PAEM'de yetiştirir.

Adaylarda aranılacak nitelikler nelerdir?

Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak,

Lise ve dengi okullardan mezun ya da lise 4.sınıfta okuyor olmak,

ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksekokullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

Bayanlar için 1.62 cm, erkekler için 1.67 cm'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dâhil) ile (27) arasında olması,

Sağlık yönünden, Sağlık yönetmeliğinin 6. maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak.

Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak.

Genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, videobant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla: -affa uğramış olsalar bile- zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak.

Herhangi bir siyasi partiye üye kaydının olmaması, önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

Alkol, uyuşturucu ve psikoaktif maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

Eşi hakkında; -affa uğramış olsa bile- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

şartları aranır.

ÖSYM tarafından başvuru yapacak adayların YGS puan türlerinden herhangi birinden: 270 puan alması şarttır.

Dikkat: Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malulü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı: 150'dir.