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Gündem POMEM ön sağlık aşaması ne zaman? POMEM parkur ne zaman?
Gündem

POMEM ön sağlık aşaması ne zaman? POMEM parkur ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından polis alımlarına ilişkin bazı detaylar açıklandı. 27. dönem POMEM 8 bin polis alımı için birçok aday heyecanlı bekleyişin içerisinde. Polis Akademisi Başkanlığı, polis alımlarına ilişkin ön sağlık aşamasının hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı. Bunun yanı sıra polis adayları, parkurların ne zaman yapılacağı ve parkurun değiştirilip değiştirilmeyeceğini merak ediyor. Peki, POMEM ön sağlık aşaması ne zaman? POMEM parkur ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 01:18:00 -
POMEM ön sağlık aşaması ne zaman? POMEM parkur ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı, 27. dönem POMEM 8 bin polis alımı ön sağlık aşamasının hangi tarihlerde yapılacağını açıkladı.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda POMEM giriş yerlerinin açıklandığı belirtildi. Yayımlanan duyuruda, 27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı ön sağlık kontrolüne katılacak olan adaylar sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifre bilgileri ile internet adresinden sorgulayarak öğrenebilecekleri belirtildi. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylara ön sağlık kontrolü yapılacağı ve ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyeceği açıklandı. Duyuruda, internetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğinde olduğu belirtilirken adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerektiği de ifade edildi.

POMEM ön sağlık aşaması ne zaman?

27. dönem POMEM 8 bin polis alımında önce adaylar ön sağlık aşamasına alınmaktadır. Ön sağlık aşaması 15 Şubat tarihi itibariyle başlamış olacak. Adaylar, kendilerine verilen tarih ve saate, belirtilen polis okullarında hazır bulunması gerekmektedir.

Sınav giriş belgesini öğrenmek için TIKLAYIN

POMEM parkur ne zaman yapılacak?

Mart ayı sonuna kadar ön sağlık aşamasının devam edeceği belirtildi. Ön sağlık aşamasından sonra adaylar, ileriki tarihlerde parkura alınmaya başlayacak.

POMEM parkur değiştirilecek mi?

Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce açıklanan spor parkurunun değişebileceği söyleniyor. Bu konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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