POMEM mülakat yerleri 2021: POMEM mülakat yerleri sorgulama

Polis adayları, başvuruların ardından gözlerini POMEM mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihe çevirmişti. Beklenen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı tarafından geldi. Polis Akademisi Başkanlığı, sosyal medya hesabından 27. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihlerinin açıklandığını duyurdu. Söz konusu gelişmelerin üzerine adaylar, “POMEM mülakat yerleri nasıl öğrenilir, POMEM mülakat yerleri sorgulama ekranı” gibi soruların cevaplarını aramaya başladı.

POMEM mülakat yerleri 2021 nasıl öğrenilir?

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan polis adayları, sınav merkezlerini; T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

POMEM mülakat yerleri sorgulama ekranı için buraya tıklayın.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar POMEM mülakat sınavına girecekler. Ayrıca adaylara posta yolu veya farklı iletişim araçları ile sınav giriş belgesi iletilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğinde sayılmaktadır.

POMEM başvuru şartları 2021

Yeni polis alımı şartları henüz belli olmadı. Ancak önceki alımlarda POMEM başvuru şartları şu şekildeydi;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması gerekir.

2. Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvuruda bulunabilir. (Yabancı ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilir.)

3. KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olunması gerekir. (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olunması gerekir.)

4. Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az %80'ini almış olması gerekir. Lisans mezunu olan adaylar ön lisans üzerinden başvuru yapamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz olmaktadır.

5. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

6. Adayın silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmaması gerekir.

7. Adayın Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıması gerekir. Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiştir. Diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olması gerekiyor.) (Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00 BMI - 27.00 BMI aralığında Beden Kitle İndeksi olması gerekiyor.)

8. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmaması gerekmektedir.

b) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmaması veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmaması veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olması gerekir.

9. Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olması, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmaması, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmaması veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

10. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunması gerekir. (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtmelidir.)

11. Adayın alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması gerekir.

12. Adayın kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmaması gerekir.

13. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması gerekir.

14. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olması gerekir.