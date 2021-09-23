POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca, üniversite mezunları arasından polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sözlü sonuçları merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı polis memuru adayı öğrenci alımı için mülakat sınavı yapıldı. 27. Dönem POMEM sözlü sınavına giren polis adayları şimdi de POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorularını sormakta.

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı?

27. dönem POMEM mülakat sonuçları için Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. Beklentiler mülakat sonuçlarının eylül sonu gibi açıklanacağı yönününde. Adaylar,POMEM sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

POMEM giriş puanı kaç?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.