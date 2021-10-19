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Eğitim POMEM giriş puan hesaplama nasıl yapılır? POMEM mülakat sonucu kaç puanla kazanılır?
Eğitim

POMEM giriş puan hesaplama nasıl yapılır? POMEM mülakat sonucu kaç puanla kazanılır?

POMEM 27. dönem mülakat sonuçları merak ediliyor. 6800 erkek, 1200 kadın polis adayının alımının yapılacağı POMEM 27. dönem polis alımı başvuruları 08-21 Aralık tarihleri arasında yapılmıştı. POMEM sözlü mülakat sonuçlarının açıklanması beklenirken, bir diğer merak edilen konu ise POMEM giriş puanı. Peki POMEM giriş puanı nasıl hesaplanır?

Yeniakit Publisher
2021-10-19 17:08:00 - 2021-10-19 17:09:15
POMEM giriş puan hesaplama nasıl yapılır? POMEM mülakat sonucu kaç puanla kazanılır?

Polis Akademisi POMEM'in 27. dönemi için yapılan başvuruların sonuçları merakla beklenirken POMEM giriş puan hesaplamaları da yapılmaya başladı. POMEM başvuruları 08-21 Aralık tarihleri arasında yapıldı. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin aday alınacak.

POMEM fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılıyor?

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınıyorlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapıyor. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılıyor.

POMEM giriş puan hesaplama nasıl yapılır? 

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı şu şekilde belirlenecek; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamı olacak.

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