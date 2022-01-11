28.dönem POMEM başvurusunda bulunanlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

POMEM 28. dönem ön başvuru sonuçları açıklandı mı? POMEM 28.dönem sonuçları nereden sorgulanır?

POMEM 28. dönem aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklandı. POMEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 28'inci dönem alımlara 10 bin kontenjan için 164 bin 842 adayın başvuruda bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, başvuru koşullarını sağlayanlardan 10 katı kadar adayın KPSS puanına göre sıralanarak toplam 98 bin 175 adayın sınava katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Sonuçlara "http://www.pa.edu.tr/" internet adresinden ulaşılabilecek.