23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu polis adayları tarafından sıkça sorulan soruların başında gelmekte. 4 Şubat’ta kadın ve erkek 10 bin polis adayının katıldığı sözlü mülakatları sona ermesiyle birlikte POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen POMEM 23. Dönem mülakat sonuçları son dakika açıklandı mı?

POMEM polislik mülakat sonuçları açıklandı mı sorusu mülakat sınavına giren polis adaylarının gündeminde. POMEM 23. dönem polislik alımı için mülakat sınav sonuçlarının en geç 15 iş günü içinde Mart ayı bitmeden açıklanması bekleniyor. Polis olma hayali bulunan birçok gencin katılım sağladığı POMEM 23. dönem mülakat sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Bir süredir binlerce kişinin merakla araştırdığı POMEM 23. dönem mülakat sonuçları değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. POMEM 23. dönem sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran'da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos'ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Ne kadar POMEM 23. Dönem polis alımı yapılacak?

POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200'ü erkek, 800'ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800'ü erkek, 200'ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

15 bin polis daha alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 bin polis alımı duyurusunu 26 Şubat Salı akşamı Eyüpsultan Belediyesi Kültür Merkezi’nde muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluş üyeleriyle yaptığı toplantı esnasında gerçekleştirdi. Bekçi sayılarının artacağını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet bünyesine 15 bin polis daha alınacağını duyurdu.