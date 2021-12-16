Polonya'nın Bayraktar TB2'lerine "kamikaze İHA"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 24 Mayıs’ta gerçekleştirdiği iki günlük Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından düzenlenen törende, Polonya’ya 24 adet (4 set) Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ihracatı için imzalar atılmıştı.

Polonya Bayraktar TB2’leri, daha önceki ihraç edilenlerden farklı olarak AESA radar ve IFF gibi birçok farklı sisteme sahip olacak. Bu sistemlere ek olarak Polonya, Bayraktar TB2’lerine WB Group tarafından geliştirilen Warmate TL kamikaze İHA’yı entegre edecek.

Kamikaze İHA sayesinde Bayraktar TB2’ler, daha uzun menzilli bir mühimmata kavuşacak ve dolanan mühimmatların getirdiği birçok kabiliyete sahip olacaklar. Dolanan mühimmatların etkinliği, Karabağ Muharebesi sırasında daha da belirgin hale gelmiş; İsrail ve Türkiye tarafından üretilen kamikaze İHA’lar, hava savunma sistemlerinden zırhlı araçlara birçok hedefe karşı etkili bir şekilde kullanılmıştı.

Warmate TL

Warmate TL, WB Group tarafından geliştirilmiş Warmate kamikaze İHA’nın tüpten atılan versiyonudur. 4.5kg ağırlığındaki Warmate TL; 1.7 metre kanat açıklığına ve 1.1 metre boya sahip.

Elektro-Optik görüntüleme sistemine sahip İHA, 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor ve 1.4kg ağırlığa sahip zırh delici veya termobarik harp başlığı taşıyabiliyor. Warmate TL Kamikaze İHA’lar, Bayraktar TB2’nin her bir kanadının altında 2 adede kadar taşınabilecek.

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