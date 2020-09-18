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Aktüel Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bathonea Antik Kazı Alanı'nı gezdi
Aktüel

Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bathonea Antik Kazı Alanı'nı gezdi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 09:32:26 -
Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bathonea Antik Kazı Alanı'nı gezdi

İSTANBUL (AA) - Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile Avcılar’da kazı çalışmaları devam eden Bathonea Antik Yerleşimi Arkeolojik Kazı Alanı'nı ziyaret etti.

Küçükçekmece Gölü’nün batı kıyısında Avcılar Firuzköy Yarımadası’ndaki arkeolojik araştırmaları yürütülen Bathonea Antik Yerleşim Yeri’ni inceleyen Hançerli ve Kumoch, burada kültürel miras olan Bathonea’nın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için neler yapılabileceği hakkında konuştu.

Gezi sırasında açıklamada bulunan Başkan Hançerli, "İlçemiz sınırları içerisindeki Bathonea Antik Kenti kazıları sürüyor. Kazı esnasında dünyanın birçok yerinden yüzlerce geminin buraya geldiğini ve burada izler bıraktığını biliyoruz. En son burada Vikingler'in de kaldığı keşfedildi. Sayın Büyükelçimiz ile bugün Vikingler'in izini sürdük. Geçmişe bir yolculuk yaptık. Ben kendilerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Turan Hançerli'ye tarihi ve kültürel mirasa olan duyarlılığından dolayı teşekkür eden Büyükelçi Jakub Kumoch ise şunları kaydetti:

"Sizleri tebrik etmek için geldim. Polonya Cumhuriyeti temsilcisi olarak Polonyalı uzmanların bu büyük projeye dahil olmalarından büyük gurur duyuyorum. Burası bizim tarihimizin de bir parçasıdır. Çünkü yeni keşiflere göre Vikingler'in izlerine rastlanınca gördük ki Polonya ile Türkiye arasında ilişkiler çok daha eskiye dayanmaktadır."


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