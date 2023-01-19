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Dünya Polonya'dan Ukrayna açıklaması! Rusya'yı zayıflatmakta kararlılar
Dünya

Polonya'dan Ukrayna açıklaması! Rusya'yı zayıflatmakta kararlılar

Batı ülkelerinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarının tam miktarını kimse bilmiyor ancak toplam yardımların 50 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor. Bununla da yetinmeyen Batı ülkeleri sürekli yeni silah yardımlarını açıklıyor. En son Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, silah yardımı çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 03:34:00 -
Polonya'dan Ukrayna açıklaması! Rusya'yı zayıflatmakta kararlılar

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın sesinin duyulması gerektiğini belirterek, "Kiev'in silaha ihtiyacı var. Bunu sürekli söylüyorum. Silahlar kritik ve çok önemli" dedi.

Duda, Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında, "Güvenliği ve Barışı Yeniden Kurmak" başlıklı oturumda konuştu. Rusya'nın güçlü olduğunun altını çizen Duda, "Birçok Rus askeri cephede ve korkarım şu an yeni bir saldırıya hazırlanıyorlar. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Duda, Ukrayna'nın sesinin duyulması gerektiğini belirterek, "Kiev'in silaha ihtiyacı var. Bunu sürekli söylüyorum. Silahlar kritik ve çok önemli. Ukrayna'ya özellikle modern tank ve füzeler göndermeliyiz ama ilk olarak Rus saldırılarını durdurmalıyız" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'ya gönderilen yardımların yeterli olmadığını vurgulayan Duda, daha fazla yardımın sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Polonya'nın Ukrayna'nın komşusu olduğunu anımsatarak, "Biz bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesiyiz. Ukraynalıları anlıyoruz. Batı'nın siyasi topluluğunun bir parçası olmak istediklerini biliyoruz. NATO ve AB üyesi olmak istiyorlar ama önce bu savaştan kurtulmaları lazım. Ülkelerini, bağımsızlıklarını korumaları gerekiyor. Bu nedenle onlara yardım etmemiz lazım. Demokrasi istiyorlar ve biz de demokratik ülkeleriz. Ukraynalıların sesi duyulmalı. Onları dinlemeliyiz" diye konuştu.

Duda, "Polonyalılar ülkedeki çok sayıda Ukraynalıdan dolayı yorgun mu?" şeklinde sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Halkımızla gurur duyuyorum. Herhangi bir zorlamayla sınıra yardıma gitmediler. Biz Ukraynalılara mülteci değil misafir diyoruz. Çok zor bir durumdalar. Eğer Ukrayna'yı savunmak için savaşan Ukraynalı kahramanlar için bir şey yapmamız gerekiyorsa, o babalar, kardeşler ve oğullar için onların ailelerini, eşlerini, çocuklarını ve kız kardeşlerini korumalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim için normal bir davranış. Polonya, Ukrayna'ya silah ve savunma konusunda yardımcı olmaya devam edecek."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve Kiev'in NATO'ya tam üyeliği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Duda, "Zelenskiy bana, 'Şu an savaşta olduğumuz için kabul etmemelerini anlıyorum ama ülkemin güvenliği için garantiye ihtiyacım var. Lütfen NATO müttefiklerinle konuş ve bizim buna ihtiyacımız olduğunu söyle' dedi. Bu gerçekten çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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