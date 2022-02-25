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Dünya Polonya'dan flaş 'Rusya' kararı!
Dünya

Polonya'dan flaş 'Rusya' kararı!

Polonya, hava sahasını Rusya havayollarına ait uçaklara kapatıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 18:25:00 -
Polonya'dan flaş 'Rusya' kararı!

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya hava sahasının Rusya'ya ait havayolu şirketlerinin uçaklarına kapatılmasına ilişkin çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Morawiecki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'na konuya ilişkin bir kararname hazırlaması talimatı verdiğini aktardı.

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller de Bakanlar Kurulu'nun çalışmalarına başladığını, söz konusu yasağın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

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