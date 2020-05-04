Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor

VARŞOVA (AA) - Polonya’da 10 Mayıs’ta, mektup yoluyla yapılması öngörülen cumhurbaşkanlığı seçimine 6 gün kala iktidar ve muhalefet arasında seçimlerin yapılıp yapılmamasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle muhalefetin daha sonraki bir tarihte yapılmasını istediği cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) seçimin mektup yoluyla yapılmasında ısrar ediyor.

Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, özel bir radyoya yaptığı açıklamada, seçimin mektup yoluyla gerçekleştirilmesinin teknik açıdan mümkün görünmediğini söyledi.

Sasin, muhalefeti gerekli altyapının oluşturulmasında yavaş hareket ederek sürecin ilerlemesini engellemekle suçladı.

Halkın öngörülen tarihe sayılı günler kala hala seçimin ne zaman yapılacağını bilmediğini belirten Sasin, bu durumdan muhalefet ve senatonun sorumlu olduğunu savundu.

İki meclisli ülkede alt meclis olarak adlandırılan parlamentoda iktidarın geçen nisanda seçimin 10 Mayıs’ta mektup yoluyla yapılması yönünde karar aldığını hatırlatan Sasin, ancak kararın yürürlüğe girmesi için senatonun da onayına ihtiyaç duyulduğunu, burada ise muhalefetin etkin olduğunu, bu nedenle henüz kararın onaylanmadığını ifade etti.

Sasin, 10 Mayıs’ta seçimin yapılamaması durumunda 17 ya da 23 Mayıs'ta yapılmasının anayasal olarak mümkün olduğunu söyledi.