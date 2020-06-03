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Aktüel

Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Haziran’da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-03 19:28:02 -
Polonya’da cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Haziran’da yapılacak

VARŞOVA (AA) - Polonya’da 10 Mayıs’ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Haziran’da yapılacak.

Parlamento Sözcüsü Elzbieta Witek, 10 Mayıs’ta iptal edilen seçimin yeni tarihini kamuoyuyla paylaştı.

Witek, seçimin 28 Haziran’da hem mektup yoluyla hem de belirlenen yerlerde kullanılacak oylarla yapılacağını bildirdi.

Mayıs'ta yapılacak seçimler için aday olan kişilerin yeniden kayıt yaptırmalarına gerek olmadığını kaydeden Witek, yeni adayların seçime katılmak için 100 bin imzaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bu arada adayların 28 Haziran’da yapılacak seçimde yüzde 50 oy oranını aşamamaları durumunda, iki hafta sonra yani 12 Temmuz’da ikinci tur yapılacak.

Ülkede mevcut Cumhurbaşkanı Andrej Duda ile iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS), seçimin mayısta yapılması için ısrarcı olmuş ancak muhalefetin itirazları doğrultusunda seçim iptal edilmişti.

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