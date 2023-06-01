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Dünya Polonya tüm dünyaya ilan edip bu kararını duyurdu: Moldova'ya 6 uçak dolusu mühimmat, silah! Milyonlarca dolar
Dünya

Polonya tüm dünyaya ilan edip bu kararını duyurdu: Moldova'ya 6 uçak dolusu mühimmat, silah! Milyonlarca dolar

Yeniakit Publisher
2023-06-01 20:14:00 - 2023-06-01 20:15:37
Polonya tüm dünyaya ilan edip bu kararını duyurdu: Moldova'ya 6 uçak dolusu mühimmat, silah! Milyonlarca dolar

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Moldova'yı dahil ettiği planı dünyaya ilan etti. Gelişme bomba etkisi yaptı. Polonya, Moldova polisine 6 uçak dolusu milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat gönderdi. Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Moldova polisine silah, cephane ve teçhizat gönderilmesi kararı aldıklarını bildirdi.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Moldova polisine 6 uçak dolusu silah ve mühimmat gönderildiğini açıkladı.

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Moldova polisine silah, cephane ve teçhizat gönderilmesi kararı aldıklarını bildirdi. Kaminski sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "İçerideki istikrarsızlaştırma girişimlerine direnen bağımsız ve egemen Moldova bizim yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Moldova polisine büyük miktarda silah, cephane ve teçhizat gönderilmesine karar verdim" dedi.

Söz konusu silahların ülke içinde istikrarı bozma girişimlerini önlemeye yardımcı olacağını belirten Kaminski, silahların 2 adet C-130 Hercules ve 4 adet CASA C-295M uçaklarıyla taşındığını söyledi. Kaminski ayrıca, Moldova tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya yanlısı ŞORA partisi lideri Ilana Şora'yı da yaptırım listesine aldıklarını duyurdu.


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