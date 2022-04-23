Polonya İngiltere ve Ukrayna arasında tank takası

Polonya ve İngiltere arasındaki olası bir anlaşmaya göre İngiltere’nin envanterinde bulunan Challenger 2 tankları, Polonya’nın T-72 tanklarını Ukrayna’ya göndermesi durumunda Polonya Ordusuna sevk edilecek.

Konuyla ilgili açıklama İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Hindistan ziyareti sırasında yapıldı. Johnson, Ukrayna’nın savunması için ülkeye daha fazla silah göndermeye hazır olan Polonya gibi ülkelerin boşalan envanterlerini doldurma konusunda yardımcı olabileceklerini kaydetti.

Birden fazla Avrupa ülkesinin Ukrayna’ya bugüne kadar pek çok tank sevkiyatı gerçekleştirdiği biliniyor. Amerikalı savunma yetkililerine göre ise sahadaki Ukrayna tanklarının sayısı Rus tanklarının sayısını geçmiş durumda.

Polonya, kendi envanterindeki T-72 tanklarını Ukrayna’ya gönderdiği takdirde envanterine Challenger 2 tanklarını da kazandırmış olacak. Ülke, yakın geçmişte ABD’den 250 adet M1A2 Abrams SEPv3 Ana Muharebe Tankı için bir anlaşma imzalamıştı.

Polonya’nın olası tank envanteri şu duruma gelecek:

- T-72M1

- M1A2 Abrams SEPv3

- PT-91

- Leopard 2A5/2PLM1

- Challenger 2

- Challenger 2 AMT

Kendini Irak Savaşı’nda sadece bir adet tamamen imhayla (başka bir Challenger 2 tarafından iletişim sıkıntısı nedeniyle vurulmuştur) kanıtlamış olan Challenger 2 tankı, asimetrik harp konusunda tüm bilirkişiler tarafından alanının en iyisi olarak kabul edilmektedir.

75 tondan fazla ağırlığa sahip olması çevikliğini oldukça sınırlasa da 2.5 metreye yakın HEAT direnci (en iyi ATGM Kornet-E 1300mm delebiliyor) ve aktif koruma sistemleriyle adeta yürüyen bir kale gibi.

İngiltere’nin ada ülkesi olması ve tankla işgalden çok tank ile savunmayı amaçlaması nedeniyle adasını koruması için en iyi savunma tankını yapmıştır.

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