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Polonya ile yeni adımlar

Türk Hava Yolları (THY) ve LOT Hava Yolları kod paylaşımı ağını genişletti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de, "Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrası düzenlenecek ortak uçuşlarla yolcularımız, Polonya, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek ve uçuş konforlarını önemli ölçüde artırabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:54
Polonya ile yeni adımlar

Türk Hava Yolları (THY) ve LOT Hava Yolları kod paylaşımı ağını genişletti. Anlaşma ile THY ve LOT, mevcut İstanbul-Varşova v.v. hattına ilaveten bazı uçuşlarda karşılıklı olarak bir diğerinin seferine kendi uçuş kodunu koyabilecek.

Daha fazla uçuş alternatifi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi; dünyadaki en çok ülkeye uçan hava yolu olarak LOT ile mevcut bulunan kod paylaşımı anlaşmasına yeni destinasyonlar eklemekten memnuniyet duyduklarını, karşılıklı olarak LOT ile uzun süredir faydalı ve yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını belirtti. Ekşi, bu gelişmenin iyi olan ilişkileri daha da geliştireceğine ve bir üst seviyeye taşıyacağına inandıklarına dikkati çekerek, “Anlaşmanın hayata geçirilmesi sonrası düzenlenecek ortak uçuşlarla yolcularımız, Polonya, Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da daha fazla uçuş alternatifinden faydalanabilecek ve uçuş konforlarını önemli ölçüde artırabilecekler. Bu vesileyle, Milczarski’ye, ekibine ve kıymetli çalışma arkadaşlarıma bu anlaşmanın hayata geçirilmesi yönünde sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Şüphesiz bu anlaşma, ülkelerimizin ticari ve turizm bağlarını daha da güçlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Kesintisiz hizmet

Ortak uçuşlar, Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı zamanda dünyanın önemli uçuş merkezlerinden biri olan İstanbul’u, Varşova ve ötesine bağlayarak, yolculara hızlı ve kolay bağlantılar sağlamakla birlikte İstanbul üzerinden yurt içi ve dışı noktalara da ulaşma imkanı sunacak. Her iki taşıyıcının tarife yapısına ve anlaşmaya uygun biçimde, tüm yolcuların kendi bağlantı noktalarında kesintisiz biçimde faydalanmalarını sağlayacak.

THY, seçim haftası 750 bin yolcuyla uçtu

Türk Hava Yolları’ndan (THY)İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi öncesinde seferleri tıkır tıkır işledi ve dört günde İstanbul kalkışlı ve varışlı 5 bine yakın seferde 750 bin civarında yolcu taşıdı.

THY basın müşaviri Yahya Üstün’ün daha önce açıkladığı şekilde seçim haftasında da hizmetlerini aksatmadan sürdüren THY, 20-23 Haziran tarihlerinde İstanbul kalkışlı ve varışlı 5 bine yakın seferde yolcularına seyahat etmelerini sağladı.

Yaklaşık 750 bin yolcuyu misafir eden şirket, geçen hafta ortaya atılan iddiaların aksine iptalsiz bir şekilde, kimseye mağduriyet yaşatmadan uçuşlarını gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:54
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. LOT Hava Yolları
  3. THY
  4. LOT
  5. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
  6. kod paylaşımı
  7. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
  8. THY basın müşaviri Yahya Üstün

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