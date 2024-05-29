Polonya hedef aldı! Rusya’ya karşı hamlesi: Hava sahasına gelir gelmez orayı bile yok edebilir!

Polonya ve müttefik ülkeler, Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik en son füze saldırısına kararlı bir yanıt olarak askeri havacılık ekipmanları ve farklı mühimmatlar konuşlandırdı. Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı’nın doğruladığı söz konusu gelişme, 26 Mayıs gecesi Rusya Federasyonu’nun Ukrayna üzerine yoğun uzun menzilli füze saldırısı sonrasında gerçekleştirildi.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre 25-26 Mayıs 2024 gecesi, Rus kuvvetlerinin Batı Ukrayna’nın çeşitli yerlerini hedef alan önemli füze saldırılarına tanık oldu. Durumu tehdit olarak algılayan Polonya Silahlı Kuvvetleri ise yanıt olarak Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm prosedürleri başlattı. Harekat Komutanlığı, olası tehdide anında müdahale etmek için durumu aktif olarak izliyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Polonya’nın stratejik önemi

Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya yönelik askeri harekat başlatmıştı. Bu bağlamda harekat, Batı Ülkelerinde yer edinen “Rus Tehdidi” algısının canlanmasına neden olmuştur. Söz konusu gelişme, Polonya’nın stratejik önemini de artırmıştır. Saldırılar, Doğu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Batı Dünyası’nda yoğun bir biçimde konuşulmaya başlanmış ve Avrupa güvenlik mimarisinin en sık tartışılan konularından biri haline gelmiştir.

Polonya hem NATO üyesi hem de AB (Avrupa Birliği) üyesidir. Bu nedenle Ukrayna’nın sınır komşusu olan önemli bir bölgesel güç niteliğinde olduğunu vurgulamak mümkündür. Ayrıca Ukrayna’ya sınır olan Polonya, coğrafi konumundan dolayı Rusya-Ukrayna Savaşı’ndan en çok etkilenen ülkelerden birisidir. Buna ek olarak Polonya, Ukrayna’ya yönelik askeri ve insani yardımların ulaştırıldığı en önemli güzergahtır.

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Polonya’nın sergilemiş olduğu Batı yanlısı tutum sayesinde Rusya ve Polonya arasında tarihe dayalı bir güvensizlik olgusu bulunmaktadır. 6 Mayıs 2022 tarihli konuşmasında Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Polonyalı politikacıların Rusya karşıtı eylemlerini düşmanca bir tutum olarak nitelendirmiştir.

Bu nedenle, Rusya’nın Ukrayna sonrasındaki hedefinin Polonya olabileceğine dair söylentiler de mevcuttur. Söylentiler ve güncel savaş durumu, Polonya’nın Avrupa güvenliğinin korunması konusunda önemli bir aktör olarak algılanmaya başlanmasına neden olmuştur. Coğrafi konumu neticesinde önemli bir bölgede yer alan Polonya, Avrupa güvenlik mimarisine yönelik tehditler açısından tampon bölge haline gelmiştir. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği sürece stratejik öneminin artarak devam edeceği öngörülmektedir.

Polonya Havacılık Yetenekleri

2024 yılı itibarıyla Polonya Hava Kuvvetleri, ulusal ve bölgesel güvenliğe olan bağlılığını yansıtan çeşitli ve yetenekli bir savaş uçağı filosuna sahiptir. Mevcut envanter, Sovyetler Birliği menşeli, dönüşüm eğitimi için kullanılan 13 adet MiG-29A savaş uçağını ve 6 adet MiG-29UB varyantını içermektedir. Ek olarak Polonya’da 12 adet Sovyet dönemi Su-22M4 savaş uçağı ve 6 adet Su-22UM3K varyantı bulunmaktadır.

Hava yeteneklerini güçlendirmeye devam eden Polonya, ABD’den 32 adet F-35 Lightning II savaş uçağı siparişi vermiştir. Mevcut filoda ayrıca her ikisi de ABD tarafından sağlanan 36 adet F-16C Fighting Falcon savaş uçağı ve dönüşüm eğitimi için kullanılan 12 adet F-16D modeli de yer almaktadır. Polonya’nın Ukrayna hava sahasını Avrupa topraklarından koruma girişimi, gelişmiş hava savunma sistemlerini ve savaş uçaklarını Avrupa çapında stratejik noktalara konuşlandırarak Ukrayna üzerinde koruyucu bir kalkan oluşturmayı da içeriyor.