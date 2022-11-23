Polonya enerji güvenliği için kömür kullanımını savundu
Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, ülkenin enerji güvenliği için gerekli adımların atıldığını belirterek, “Enerji güvenliğinin temeli olduğu sürece kömür çıkarmaya uzun yıllar devam edeceğiz” dedi
Polonya Radyosu’na konuşan Sasin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji krizi yaşandığına işaret ederek, “Enerji krizi dönemi, devletin piyasa mekanizmalarına müdahale etmesi gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde bireysel tüketiciler ve işletmeler için enerji fiyatı o kadar yükselir ki bu karşılanamaz hale gelir” dedi.