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Dünya Polonya Covid-19'a yönelik yeni seyahat uygulamaları getirdi
Dünya

Polonya Covid-19'a yönelik yeni seyahat uygulamaları getirdi

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, yaptığı açıklamada, Covid-19 yönelik yeni seyahat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 01:38:00 -
Polonya Covid-19'a yönelik yeni seyahat uygulamaları getirdi

Wawrzyk, salgın sürecinde aşı yaptırmamış kişilerin ülkeye girişinde konum belgesi (location card) adı verilen yeni bir belgeyi ibraz etmeleri gerektiğini bildirdi.

Söz konusu belgenin hem dijital platformda hem de fiziki olarak taşınabileceğini ve Polonya'ya girişlerde yetkililere ibraz edileceğini aktaran Wawrzyk, Avrupa Birliği (AB) ve EEA ülkelerinden gelenlerin 10 günlük karantinadan muaf tutulacağını duyurdu.

AB ve EEA ülkelerine ek olarak Türkiye'nin de karantina uygulanmayan ülkeler listesine alındığı ve Türkiye'den gelenlerin negatif sonuçlu Covid-19 testi ibraz etmeleri durumunda 10 günlük karantinadan muaf tutulacağı kaydedildi. 

 

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