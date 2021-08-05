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Gündem Polisten yakın tarihte açılan sosyal medya hesaplarına 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı
Gündem

Polisten yakın tarihte açılan sosyal medya hesaplarına 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medyada yakın tarihte açılan ve birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılması gerektiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 10:33:00 -
Polisten yakın tarihte açılan sosyal medya hesaplarına 'şüpheyle yaklaşın' uyarısı

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yakın tarihte açılmış, birkaç paylaşımı olan hesaplara şüpheyle yaklaşılmalı." ifadesine yer verildi.

SİBERAY'ın paylaşımında şu uyarılara yer verildi:

"Toplumda korku, panik veya infial oluşturmak amacıyla paylaşılan görsellerin yayılmasına aracılık edilmemeli. Resmi kurumlara ait hesaplardan yapılan açıklamalar dikkate alınmalı. Sosyal medya manipülasyonlarının önüne geçmek elinizde."

 

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