Polisten kaçtı ama sonunda köşeye sıkıştı! “Savcı abimi arayayım” çıkışı herkesi şoke etti!

Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde uygulama yapan trafik polisi ekiplerinin dur ihtarına uymayan hafif ticari araç sürücüsü Bahattin D. uygulama noktasından kaçtı.

Ekiplerin takip ettiği sürücü bir süre ters yoldan ilerleyerek kaçmaya devam etti. Kırmızı ışıklarda da durmayan sürücü çıkmaz sokağa girince yakalandı. Sürücünün yapılan alkol testinde 218 promil alkollü olduğu tespit edilirken, ehliyetinin de olmadığı anlaşıldı.

"SAVCI AĞABEYİMİ ARAYIM MI"

Olay yerine gelen aracın sahibi de polis ekiplerine "Benim bir saygısızlığım olamaz. Cumhuriyet Başsavcımı arayım mı?, size bir saygısızlığım olamaz, ben savcı beyi de arayabilirim. Ben kötü bir insan değilim. Ben karakol binaları yapıyorum" savunmasında bulundu.

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücü ceza tutanaklarını da imzalamadı. Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 62 bin lira idari para cezası uygulandıktan, ekipler tarafından sonra göz altına alınarak karakola götürüldü.