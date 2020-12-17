  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Polisten kaçtı 3 otomobile çarpıp durdu
Gündem

Polisten kaçtı 3 otomobile çarpıp durdu

Kahramanmaraş’ta polis uygulama noktasından kaçan bir sürücü 3 otomobile çarptıktan sonra polis tarafından yakalandı. Sürücüye 4 bin 587 lira ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 03:26:00 -
Polisten kaçtı 3 otomobile çarpıp durdu

Olay, Onikişubat İlçesi Azerbaycan Bulvarında meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, 27 UL 773 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu.

Polisi görünce geri manevra yaparak uzaklaşmak isteyen sürücü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takibe alınan sürücü ikinci otomobile, o otomobilde diğer otomobile çarptıktan sonra durabildi. Polis ekiplerince yakalan ve 3 otomobile zarar veren sürücünün 19 yaşındaki A.K. olduğunu tespit etti.

Sürücü A.K.'ye, polisin "dur" ikazına uymamak, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak, kazaya sebebiyet vermek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplamda 4 bin 587 lira cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan A.K., emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'da endişe! 'Türkiye duvarı tamamen ortadan kaldırdı'
Dünya

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'da endişe! 'Türkiye duvarı tamamen ortadan kaldırdı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrası okuduğu şiir İran'da rahatsızlığa neden olmuştu. Bu durum İranlı siyaset..
Rus isim ‘Ankara unutmaz’ dedi ve açıkladı: Türkiye'ye karşı her yola başvuracaklar
Dünya

Rus isim ‘Ankara unutmaz’ dedi ve açıkladı: Türkiye'ye karşı her yola başvuracaklar

Strateji ve Teknoloji Analiz Merkezi Direktörü Ruslan Puhov, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı dünyasının Türkiye'nin ken..
Süreç resmen başladı! YouTube, Türkiye kararını duyurdu
Teknoloji

Süreç resmen başladı! YouTube, Türkiye kararını duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli video paylaşım sitesi YouTube, Türkiye'de yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay