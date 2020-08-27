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Aktüel Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi
Aktüel

Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 00:28:01 -
Polisten kaçarken kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl İlçesinde, polisin dur ihtarına uymayan ve ardından kaza yapan otomobilde uyuşturucu madde bulundu.

Yenice Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, M.Ç. idaresindeki arka plakası bulunmayan 16 AHJ 613 plakalı otomobile dur ihtarına bulundu.

İhtara uymayıp yaklaşık 4 kilometre kaçan otomobil, bir otomobile çarparak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişiden sürücü H.Ç. ve O.A, polis ekipleri tarafından yakalandı, diğeri kaçtı.

Otomobilde yapılan incelemede bir miktar paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü, kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.


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