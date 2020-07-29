  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polisten kaçarken kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-29 05:59:13 -
Polisten kaçarken kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, motosikletteki diğer kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde motosikletteki iki kişiden şüphelenen polis ekipleri dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan motosiklettekileri polis ekibi takip etti. Motosiklet, Ufuk Caddesi'ne geldiği sırada doğalgaz kutusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ve yolcu yola savruldu.

Polis ekibinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Enes C. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı