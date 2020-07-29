Polisten kaçarken kaza yapan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, motosikletteki diğer kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde motosikletteki iki kişiden şüphelenen polis ekipleri dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçmaya çalışan motosiklettekileri polis ekibi takip etti. Motosiklet, Ufuk Caddesi'ne geldiği sırada doğalgaz kutusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki sürücü ve yolcu yola savruldu.

Polis ekibinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Enes C. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye götürüldü.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.