Polisten kaçan motosikletli, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta, iki kişinin bulunduğu bir motosikletin polis ekiplerinin ihtarına uymaması sonucu kaza meydana geldi. Kaza, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yaşandı.

KOVALAMACA KAZAYLA SONUÇLANDI

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri ile motosiklet arasında kısa süreli bir kovalamaca başladı. Kovalamaca sırasında kontrolü kaybeden motosiklet, yol kenarında park halinde duran bir kamyonete şiddetle çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan iki kişi de ağır yaralandı.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü Abdulkadir Toslak , ambulansla HG Hospital'a sevk edildi.

Yolcu konumunda bulunan diğer yaralı B.Ç. ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

HG Hospital'da tedavi altına alınan sürücü Abdulkadir Toslak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı B.Ç.'nin hastanedeki tedavisi ise halen sürüyor.

Polis, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.